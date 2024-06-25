25 Haziran 2024, Salı 00:00
Şüpheli ev satışının ardından sırra kadem bastı!
Sevil Çetinkaya'yı son gören arkadaşı canlı yayında...
Fransa'dan Türkiye'ye gelen 50 yaşındaki 3 çocuk annesi Sevil Çetinkaya 4 Mayıs'ta şüpheli şekilde kayıplara karıştı. Onu aramak için kardeşleri Yeliz ve Baykal Kaya Müge Anlı'dan yardım istedi. Sevil Çetinkaya'yı en son gören arkadaşı ve evinin satılmasında aracı olan İsmail Gezer den şüphelendiğini söyleyen kardeşler önemli açıklamalarda bulundu. Şüphelerin odağındaki isim İsmail Gezer canlı yayında gelerek aile ile karşı karşıya geldi.
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