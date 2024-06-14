Taksiye bindi, şoföre aşık oldu

İran asıllı 55 yaşındaki Meryem Hacınediyon, Türkiye'de evlilik vaadiyle 470 Bin lira dolandırıldığını açıkladı. Meryem Hanım bindiği takside taksici Ahmet ile yakın ilişki kurduğunu, ne olduysa evlilik teklifinden sonra olduğu belirtildi. Ahmet'in "sana taksi alacağım" diyerek kendisini kandırdığını ona 470 Bin lira verdiğini, ardından kendisini terk ettiğini hem parasından hem de aşkından olduğunu söyledi.