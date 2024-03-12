Turan Şentürk'ün eski eşi Ayşe Kan konuştu

Ayşe Kan'a Ali Kan ile birlikte olup olmadığı soruldu. Ayşe Kan kocasıyla Ali Kan yüzünden ayrılmadığını, Ali'nin akrabası olduğunu, Turan Şentürk'ün kendisine iftira attığını, Turan'ın Halil'in karısını kötü niyetle aradığını, Turan'ın birçok kadınla adının çıktığını anlattı. Ayşe Kan, Turan'ın başka bir kadın ile kaçmak için kendisine iftira attığını iddia etti.