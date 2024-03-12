12 Mart 2024, Salı 00:00
Turan Şentürk'ün eski eşi Ayşe Kan konuştu
Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında
Ayşe Kan'a Ali Kan ile birlikte olup olmadığı soruldu. Ayşe Kan kocasıyla Ali Kan yüzünden ayrılmadığını, Ali'nin akrabası olduğunu, Turan Şentürk'ün kendisine iftira attığını, Turan'ın Halil'in karısını kötü niyetle aradığını, Turan'ın birçok kadınla adının çıktığını anlattı. Ayşe Kan, Turan'ın başka bir kadın ile kaçmak için kendisine iftira attığını iddia etti.
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