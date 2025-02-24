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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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24 Şubat 2025, Pazartesi 10:00

Uğruna yuvasını yıkmayı göze aldı.

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4 milyon TL'den oldu. "Eşim, o kadının tek derdi para demişti dinlemedim!"

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Müge Anlı, 46 yıldır aranan kişiyi 10 dakikada buldu!
05 Şubat 2025, Çarşamba
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04 Şubat 2025, Salı
Müge Anlı'da aranan Menekşe Güven 19 yıldır nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert
Menekşe Güven Irak'ta mı? Müge Anlı 19 yıldır kayıp olan kadını arıyor!
04 Şubat 2025, Salı
Menekşe Güven Irak'ta mı? Müge Anlı 19 yıldır kayıp olan kadını arıyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert
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