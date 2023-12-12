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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUNLARI DA İZLE

Vasilik davasından önce çocuklarının karşısında

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Ali Ersin bugün görülecek davasından önce çocukları Ayhan ve Ayden ile canlı yayında yüzleşti. Eşi Sümeyye Ersin ile yayına gelen adam, çocuklarını mirastan men edeceğini tekrarlardan beni Türkiye Cumhuriyeti'ne rezil ettiler dedi. Evinde mutlu olduğunu, eşinin önceki hayatında neler yaptığının kendisini ilgilendirmediğini söylerken kızı Ayden Ersin babasının bu ihbarları dikkate almasını istedi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
11 Aralık 2023, Pazartesi
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
7 Aralık 2023, Perşembe
Müge Anlı ile Tatlı Sert

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