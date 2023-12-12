Vasilik davasından önce çocuklarının karşısında

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Ali Ersin bugün görülecek davasından önce çocukları Ayhan ve Ayden ile canlı yayında yüzleşti. Eşi Sümeyye Ersin ile yayına gelen adam, çocuklarını mirastan men edeceğini tekrarlardan beni Türkiye Cumhuriyeti'ne rezil ettiler dedi. Evinde mutlu olduğunu, eşinin önceki hayatında neler yaptığının kendisini ilgilendirmediğini söylerken kızı Ayden Ersin babasının bu ihbarları dikkate almasını istedi.