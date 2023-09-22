Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

Peygamber Efendimizin ve Ehli Beytinin hayatından hikâyeler...

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru sezon boyunca izleyicilerine, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beyti'nin hayatından çok özel, çarpıcı hikâyeleri paylaşmaya ve peygamberler tarihinden o döneme ait olaylarla ilgili bilgileri vermeye devam ediyor.

Bu haftaki programında ise,

Ömür nasıl geçirilmeli?

Pişmanlık ne zaman fayda vermeyecek?

Ameller karşımıza nasıl gelecek?