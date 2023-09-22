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NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU BÖLÜMLER
29 Eylül 2023, Cuma 00:20

Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
29 Eylül 2023, Cuma

Peygamber Efendimizin ve Ehli Beytinin hayatından hikâyeler...

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru sezon boyunca izleyicilerine, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beyti'nin hayatından çok özel, çarpıcı hikâyeleri paylaşmaya ve peygamberler tarihinden o döneme ait olaylarla ilgili bilgileri vermeye devam ediyor.

Bu haftaki programında ise,

Ömür nasıl geçirilmeli?

Pişmanlık ne zaman fayda vermeyecek?

Ameller karşımıza nasıl gelecek?

DEVAMI
Mahşerdeki havuzun büyüklüğü ne kadardır?
Mahşerdeki havuzun büyüklüğü ne kadardır?
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