23 Ocak 2025, Perşembe 23:00
Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlere yüce Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar dileriz
Peygamber Efendimizin ve Ehli Beytinin hayatından hikâyeler...
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beytinin hayatından çok özel ve çarpıcı hikâyeleri izleyicileriyle paylaşıyor. Peygamberler tarihi, o döneme ait olaylar, mucizeler ve dualarla ilgili bilgiler veriyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru, her Perşembe canlı yayınla atv ekranlarında…
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