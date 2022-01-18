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NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU KISA VİDEO
21 Ocak 2022, Cuma 00:20
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru canlı yayınla Perşembe 00.20'de atv'de!

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru canlı yayınla Perşembe 00.20'de atv'de!

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru sezon boyunca izleyicilerine, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beyti’nin hayatından çok özel, çarpıcı hikâyeleri paylaşmaya ve peygamberler tarihinden o döneme ait olaylarla ilgili bilgileri vermeye devam ediyor.

Bu haftaki programında ise,

Peygamber Efendimizin dış görünüşüyle ilgili özellikleri nelerdir?

Ravza-ı Mutahhara ve Hücre-i Saadet ile ilgili merak edilenler…

Hepsi ve daha fazlası Peygamber Efendimiz ve sahabenin hayatından kesitlerin yer aldığı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile ekran klasiği Dosta Doğru…

DEVAMI
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
SON BÖLÜMÜ İZLE Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
13 Ocak 2022, Perşembe
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
6 Ocak 2022, Perşembe
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
30 Aralık 2021, Perşembe
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
17 Haziran 2021, Perşembe
Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
3 Haziran 2021, Perşembe
Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
3 Haziran 2021, Perşembe
Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
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