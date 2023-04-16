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PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR KISA VİDEO
Kötülüğe karşı koruyucu dua

Kötülüğe karşı koruyucu dua

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile iftar ve sahur atv'de!

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programlarıyla atv ekranlarında canlı yayında izleyicisi ile buluşuyor.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programları bu sene de dopdolu olacak. Birbirinden değerli konuklar, Mekke ve Medine'den özel görüntüler, birbirinden özel ilahiler ve kasidelerle gönüller huzur bulacak. Peygamber Efendimizin ve sahabenin hayatından çok özel kesitler, her derdin devası dualar, abdestten namaza, oruçtan zekâta merak edilen sorular ve cevaplarla dolu dolu bir Ramazan programı…

Kalplerin imanla, ellerin duayla yüce Allah'a açıldığı rahmet, bereket ve mağfiretin bol olduğu bu ayda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu gönülleri titreten yorumlarıyla atv'de…

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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
15 Nisan 2023, Cumartesi
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
14 Nisan 2023, Cuma
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
13 Nisan 2023, Perşembe
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
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