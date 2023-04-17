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PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR KISA VİDEO
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel

Bin aydan daha hayırlı olan, günahların affedildiği, isteklerin kabul edildiği Kadir Gecesi'nde hangi ibadetler yapılmalı, nasıl dua edilmeli, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınmalı soruları Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel programında yanıt buluyor.

Rahmet ve bereketin bol olduğu bu gecede Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, kendine özgü yorumuyla, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle, ilahi ve kasidelerle canlı yayınla sevenlerinin karşısında.

Ramazan Bayramı'nın geldiğini müjdeleyen bu geceyle ilgili merak edilen soru ve cevaplar, Kadir Gecesi Özel duası ve hatimlerin kabulüyle canlı yayınla atv ekranlarında…

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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
17 Nisan 2023, Pazartesi
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
16 Nisan 2023, Pazar
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
15 Nisan 2023, Cumartesi
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
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