Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel

Bin aydan daha hayırlı olan, günahların affedildiği, isteklerin kabul edildiği Kadir Gecesi'nde hangi ibadetler yapılmalı, nasıl dua edilmeli, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınmalı soruları Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel programında yanıt buluyor.

Rahmet ve bereketin bol olduğu bu gecede Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, kendine özgü yorumuyla, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle, ilahi ve kasidelerle canlı yayınla sevenlerinin karşısında.

Ramazan Bayramı'nın geldiğini müjdeleyen bu geceyle ilgili merak edilen soru ve cevaplar, Kadir Gecesi Özel duası ve hatimlerin kabulüyle canlı yayınla atv ekranlarında…