Rızık için okunması tavsiye edilen 'Esmalar'...

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile iftar ve sahur atv'de!

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar programı canlı yayınıyla atv ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Kalplerin imanla, ellerin duayla yüce Allah'a açıldığı rahmet, bereket ve bağışlanmanın bol olduğu bu ayda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, gönüllere hitap eden yorumlarıyla atv'de olacak. Canlı olarak yayınlanacak olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar Özel programı yine dopdolu olacak. Birbirinden değerli konuklar, Mekke ve Medine'den özel görüntüler, birbirinden özel ilahiler ve kasidelerle gönüller huzur bulacak. Peygamber Efendimizin ve sahabenin hayatından çok özel kesitler, her derdin devası dualar, abdestten namaza, oruçtan zekâta merak edilen sorular ve cevaplarla dolu dolu bir Ramazan programı…