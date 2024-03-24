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  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
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  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar YENİ BÖLÜM
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24 Mart 2024, Pazar 00:00

Eşler arasında zulüm ve haksızlık sayılan davranışlar

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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programlarıyla atv ekranlarında canlı yayında izleyicisi ile buluşuyor.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programları bu sene de dopdolu olacak. Birbirinden değerli konuklar, Mekke ve Medine'den özel görüntüler, birbirinden özel ilahiler ve kasidelerle gönüller huzur bulacak. Peygamber Efendimizin ve sahabenin hayatından çok özel kesitler, her derdin devası dualar, abdestten namaza, oruçtan zekâta merak edilen sorular ve cevaplarla dolu dolu bir Ramazan programı…

Kalplerin imanla, ellerin duayla yüce Allah'a açıldığı rahmet, bereket ve mağfiretin bol olduğu bu ayda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu gönülleri titreten yorumlarıyla atv'de…

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Nihat Hatipoğlu, iftar ve sahur programlarında soruları cevaplıyor
06 Nisan 2022, Çarşamba
Nihat Hatipoğlu, iftar ve sahur programlarında soruları cevaplıyor Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
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