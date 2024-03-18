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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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18 Mart 2024, Pazartesi 00:00

Oruçluyken tükürüğü yutmak orucu bozar mı?

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Nihat Hatipoğlu, iftar ve sahur programlarında soruları cevaplıyor
06 Nisan 2022, Çarşamba
Nihat Hatipoğlu, iftar ve sahur programlarında soruları cevaplıyor Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
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