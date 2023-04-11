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PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR KISA VİDEO
Peygamberimiz uyumadan önce neler yapardı?

Peygamberimiz uyumadan önce neler yapardı?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programlarıyla atv ekranlarında canlı yayında izleyicisi ile buluşuyor.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programları bu sene de dopdolu olacak. Birbirinden değerli konuklar, Mekke ve Medine'den özel görüntüler, birbirinden özel ilahiler ve kasidelerle gönüller huzur bulacak. Peygamber Efendimizin ve sahabenin hayatından çok özel kesitler, her derdin devası dualar, abdestten namaza, oruçtan zekâta merak edilen sorular ve cevaplarla dolu dolu bir Ramazan programı…

Kalplerin imanla, ellerin duayla yüce Allah'a açıldığı rahmet, bereket ve mağfiretin bol olduğu bu ayda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu gönülleri titreten yorumlarıyla atv'de…

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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
11 Nisan 2023, Salı
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
10 Nisan 2023, Pazartesi
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
9 Nisan 2023, Pazar
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
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