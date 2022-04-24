Sahur programına, patili dostları ile birlikte katıldılar…

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programı ile canlı yayınla atv ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar programı canlı yayınla atv ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Kalplerin imanla, ellerin duayla yüce Allah'a açıldığı rahmet, bereket ve bağışlanmanın bol olduğu bu ayda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, gönüllere hitap eden yorumlarıyla atv'de olacak.