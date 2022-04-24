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PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR KISA VİDEO
24 Nisan 2022, Pazar 00:00
Sahur programına, patili dostları ile birlikte katıldılar…

Sahur programına, patili dostları ile birlikte katıldılar…

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programı ile canlı yayınla atv ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar programı canlı yayınla atv ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Kalplerin imanla, ellerin duayla yüce Allah'a açıldığı rahmet, bereket ve bağışlanmanın bol olduğu bu ayda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, gönüllere hitap eden yorumlarıyla atv'de olacak.

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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
24 Nisan 2022, Pazar
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
23 Nisan 2022, Cumartesi
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
22 Nisan 2022, Cuma
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
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