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PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR KISA VİDEO
21 Nisan 2022, Perşembe 00:00
Victor Hugo, Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında ne söylemişti?

Victor Hugo, Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında ne söylemişti?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programı ile canlı yayınla atv ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar programı canlı yayınla atv ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Kalplerin imanla, ellerin duayla yüce Allah'a açıldığı rahmet, bereket ve bağışlanmanın bol olduğu bu ayda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, gönüllere hitap eden yorumlarıyla atv'de olacak.

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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
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TÜMÜ
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
20 Nisan 2022, Çarşamba
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
19 Nisan 2022, Salı
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
18 Nisan 2022, Pazartesi
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
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