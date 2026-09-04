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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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4 Eylül 2026, Cuma 08:30

Namaz kılarken küçük kızım başörtümü çekiştiriyor ona kızıyorum günahı var mı?

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