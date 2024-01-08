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8 Ocak 2024, Pazartesi 20:00

Safir 19.Bölüm Fragmanı

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER HAKKINDA GALERİ

“Bundan sonra, bana haber vermeden bu eve girme!”

Ateş'in duruşmaya gelmemesi, Yaman ve Feraye arasında gerilime sebep olur. Bora'nın ölüm haberi ikilinin ilişkisini nasıl etkileyecek? Diğer taraftan Ateş de kardeşi olduğunu yeni öğrendiği Bora ölürken hastanede ve Vural'ın yanındadır ama hala kendini bir Bakırcı olarak hissetmiyordur. Dedesi olarak gördüğü Ömer'i hapse girmekten kurtarmak için Gülsoy Holding'i yabancılara satmaya kararlıdır. Yaman bu duruma ne tepki verecek? Okan, iki ağabeyinin savaşı arasında hangi tarafı seçecek?

Ateş'in şirketi satma girişimine karşı Yaman'ın tercihi üretimi arttırmak olur. Fabrikada yaptığı duygusal konuşmayla işçileri bir süre vardiya usulü yoğun çalışmaya ikna eder. Yaman bu hamlesiyle dedesini kurtarabilecek mi?
Ateş şirketi satamamıştır ama Vural'ın teklifini kabul ederse büyük bir servetin sahibi olacaktır. Vural ona tüm Bakırcı hanedanlığını sunmaktadır. Ateş'in Ömer'i kurtarmak için yapması gereken tek bir şey vardır: Resmi olarak da Bakırcı olmak için ilk adımı atmak! Ateş, Gülsoy ailesini kurtarmak için Gülsoy olmaktan vazgeçebilecek mi?

Feraye ise duruşmaya gelmediği için Ateş'e kızgındır. Yüzleşmek ister. Ateş'in Yaman hakkındaki yorumları Feraye'yi nasıl etkileyecek?
Yaman da Güneş'le buluşarak "Ateş'in gerçek yüzü" başlığı altında rahatsız edici şeyler anlatınca Güneş'in kafasında soru işaretleri oluşur. Ateş'in eski ilişkileri hakkında öğrendikleri Güneş'in duygularını değiştirecek mi?

Yaman ve Ateş arasındaki savaş içinden çıkılmaz bir hâl alınca, Yaman, Feraye'yi okuldan bile çekip uzaklaştırmaya çalışır. Bu durumda Feraye aşkı mı yoksa kariyerini mi seçecek?

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