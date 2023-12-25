ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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Safir
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BİLDİRİMLER

  • Ben Bu Cihana Sığmazam

    Ben Bu Cihana Sığmazam

    YENİ FRAGMAN
CANLI YAYIN
25 Aralık 2023, Pazartesi 00:00

Yaman'a kurduğu tuzak Bora'nın sonu oldu!

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER HAKKINDA GALERİ

"Ölmeden önce gerçekleri bil istedim Yaman!"

GALERİLER
TÜMÜ
17. Bölüm Foto Galeri
22 Aralık 2023, Cuma
17. Bölüm Foto Galeri Safir
Feraye ve Yaman aşkında neler yaşanacak?
20 Aralık 2023, Çarşamba
Feraye ve Yaman aşkında neler yaşanacak? Safir
Safir oyuncularıyla "Daha Önce Hiç?"
20 Aralık 2023, Çarşamba
Safir oyuncularıyla "Daha Önce Hiç?" Safir
Burak Berkay Akgül dizide canlandırdığı sahneleri yorumladı
19 Aralık 2023, Salı
Burak Berkay Akgül dizide canlandırdığı sahneleri yorumladı Safir

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