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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CEMİL MURAT DODANLI

Cemil Murat Dodanlı

Adalet Birlik Partisi
Cemil Murat Dodanlı
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Ankara 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı