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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MERT YÜCE

Mert Yüce

Adalet Birlik Partisi
Mert Yüce
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Ankara 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı