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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NURAY KÖSE

Nuray Köse

Adalet Birlik Partisi
Nuray Köse
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Ankara 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı