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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HÜSEYİN EMRE AYDIN

Hüseyin Emre Aydın

Adalet Birlik Partisi
Hüseyin Emre Aydın
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı