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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ARZU BAĞCI

Arzu Bağcı

Adalet Birlik Partisi
Arzu Bağcı
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Balıkesir
Kaynak: Anadolu Ajansı