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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ELİF TOPRAK

Elif Toprak

Adalet Birlik Partisi
Elif Toprak
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Bingöl
Kaynak: Anadolu Ajansı