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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OĞUZHAN KIZILKAYA

Oğuzhan Kızılkaya

Adalet Birlik Partisi
Oğuzhan Kızılkaya
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Erzurum
Kaynak: Anadolu Ajansı