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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ETHEM GÖKHAN BİLİK

Ethem Gökhan Bilik

Adalet Birlik Partisi
Ethem Gökhan Bilik
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı