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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SELMA OKATAR

Selma Okatar

Adalet Birlik Partisi
Selma Okatar
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı