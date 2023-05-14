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ANASAYFA ADALET BİRLİK PARTİSİ SEÇİM İSTATİKLERİ

ADALET BİRLİK PARTİSİ SEÇİM İSTATİKLERİ

ADALET BİRLİK PARTİSİ' NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 10 İLÇE

  • 1
    İSTANBUL / KAĞITHANE
    %0 Detay
  • 2
    İZMİR / KARABAĞLAR
    %0 Detay
  • 3
    İZMİR / KONAK
    %0 Detay
  • 4
    İSTANBUL / ESENLER
    %0 Detay
  • 5
    İSTANBUL / EYÜPSULTAN
    %0 Detay
  • 6
    İSTANBUL / FATİH
    %0 Detay
  • 7
    İZMİR / BUCA
    %0 Detay
  • 8
    İSTANBUL / SULTANGAZİ
    %0 Detay
  • 9
    İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA
    %0 Detay
  • 10
    İSTANBUL / SARIYER
    %0 Detay

ADALET BİRLİK PARTİSİ' NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 5 ŞEHİR

ADALET BİRLİK PARTİSİ' NİN EN FAZLA MİLLETVEKİLİ ÇIKARDIĞI 5 ŞEHİR

Kaynak: Anadolu Ajansı