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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SÜLEYMAN ASKER

Süleyman Asker

Adalet Birlik Partisi
Süleyman Asker
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı