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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BERRİN GÜNAYDIN

Berrin Günaydın

Adalet Birlik Partisi
Berrin Günaydın
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Karabük
Kaynak: Anadolu Ajansı