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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖZGÜR NİKBAY

Özgür Nikbay

Adalet Birlik Partisi
Özgür Nikbay
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Karaman
Kaynak: Anadolu Ajansı