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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NESİMİ ÖZGÖZ

Nesimi Özgöz

Adalet Partisi
Nesimi Özgöz
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı