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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İZZET ŞAHİN

İzzet Şahin

Adalet Partisi
İzzet Şahin
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Ardahan
Kaynak: Anadolu Ajansı