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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SABRİ ALTUNSAYAR

Sabri Altunsayar

Adalet Partisi
Sabri Altunsayar
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Bartın
Kaynak: Anadolu Ajansı