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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TOLGA BOZDOĞAN

Tolga Bozdoğan

Adalet Partisi
Tolga Bozdoğan
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Edirne
Kaynak: Anadolu Ajansı