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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CİHAN DURSUN

Cihan Dursun

Adalet Partisi
Cihan Dursun
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Erzurum
Kaynak: Anadolu Ajansı