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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖKKEŞ GÜLER

Ökkeş Güler

Adalet Partisi
Ökkeş Güler
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Gaziantep
Kaynak: Anadolu Ajansı