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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KAAN ÖZÇELİK

Kaan Özçelik

Adalet Partisi
Kaan Özçelik
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı