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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET DURULAR

Ahmet Durular

Adalet Partisi
Ahmet Durular
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Kahramanmaraş
Kaynak: Anadolu Ajansı