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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALBERK BABAT

Alberk Babat

Adalet Partisi
Alberk Babat
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı