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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GAMZE BÜŞRA DOĞAN

Gamze Büşra Doğan

Adalet Partisi
Gamze Büşra Doğan
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı