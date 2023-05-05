Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EDİBE SİNEM ERSOY

Edibe Sinem Ersoy

Adalet ve Kalkınma Partisi
Edibe Sinem Ersoy
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Ankara 1. Bölge
  • MESLEĞİ : Serbest
  • DOĞUM YILI : 1976
Kaynak: Anadolu Ajansı