ÖZGEÇMİŞİ

02.02.1994 Kayseri’ de doğdum. Çocukluğumun ilk yıllarını Kayseri’de geçirdikten sonra Ankara’ya taşındım; ilk, orta ve lise eğitimimi Ankara’da tamamladım. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Bölümünden 2018 yılında mezun oldum. Okul hayatım boyunca ulusal ve uluslararası birçok mimari proje yarışmalarına katıldım ve çeşitli ödüller aldım. Mesleğim ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında çeşitli eğitim ve projelere katılım sağladım. Mezun olduktan hemen sonra meslek hayatıma atıldım ve halihazırda aile firmamızda mimar olarak çalışmaktayım. Ticari çalışmalarımın yanında çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev almaktayım. TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu Girişimci Değerlendirme Grubu’nda çalışmalarım devam etmektedir. Siyasi hayatıma 2015 yılında Ak Parti Ankara Yenimahalle Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladım. 2015-2017 yılları arasında Ak Parti Ankara Yenimahalle Gençlik Kolları Yönetim kurulu üyeliği yaptım. 2017-2018 yılları arasında Ak Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği görevimi gerçekleştirdim. 2018 Ak Parti Ankara İl Ana Kademe Kongresi ile Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildim, 2018-2021 yılları arası görevimi gerçekleştirdim.