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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EJDER ONURSAL

Ejder Onursal

Adalet ve Kalkınma Partisi
Ejder Onursal
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
  • MESLEĞİ : Medikal Sektörü
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1967
Kaynak: Anadolu Ajansı