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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET ÇOTUK

Ahmet Çotuk

Adalet ve Kalkınma Partisi
Ahmet Çotuk
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
  • MESLEĞİ : Fizyoterapist
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1978
Kaynak: Anadolu Ajansı