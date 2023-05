ÖZGEÇMİŞİ

1961 yılında Ankara Beypazarı’nda doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Beypazarı’nda tamamlayan Çiftci, sonrasında öğrenimine Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde devam etti. 12 Eylül Darbesi sonrasında getirilen başörtüsü yasakları nedeniyle öğrenimini / sonraki yıllarda aftan yararlanıp bitirmek üzere / yarıda bırakmak durumunda kaldı. Bu dönemde Türkiye’nin ilk muhafazakar kadın dergilerinden olan Kadın ve Aile Dergisi’nin kuruluşunda yer aldı ve yazar olarak görev yaptı. Yazı hayatına sonrasında Milli Gazete ile devam eden Çiftci yaklaşık on yıl süreyle Milli Gazete'de yazılarıyla yer aldı. Aynı dönemde Refah Partisi Genel Merkez Hanım Komisyonları’nda basın danışmanlığı ve Ankara İl Başkanlığı Hanımlar Komisyonu’nda İl Başkanlığı görevlerini üstlendi. 1994 /1999 – 1999 /2004 yılları arasında Yenimahalle Belediyesi’nde belediye meclis üyeliği görevini yürüten Halise Çiftci bu dönemde üniversite sıralarında yaşadığı 12 Eylül Darbesinden sonra 28 Şubat sürecine de tanıklık etti. Görev yaptığı Refah Partisi kapatılan Çİftci belediye meclis toplantılarına başörtülü olduğu gerekçesiyle alınmaz oldu ve başörtülü meclis toplantılarına girdiği için DGM’de yargılandı. Turuncu Dergisi’nin kuruluşunda yer alan ve yaklaşık on üç yıl genel yayın yönetmenliği görevini üstlenen Çiftci, aynı dönemde ‘Tel Örgüye Düş Bağlamak’ adlı dünya kadınlarının kaleme aldığı kitabın yayınlanmasına öncülük etti ve Genel Yayın Yönetmenliği’ni üstlendi. TRT’de yayınlanan 20 bölümlük ‘Edebiyatın Yüzü’ adlı programın proje koordinatörlüğü ve metin yazarlığını yaptı. Artı Yaşam Derneği’nin kurucuları arasında yer alan Çiftci bir dönemde başkanlığını da yürüttüğü bu dernek aracılığıyla ‘Sincan F Tipi Cezaevi’nde kadın mahkumlara yönelik ‘Öykü Atölyesi’ni hayata geçirdi. AK Parti Ankara İl Kadın Kolları’nda da ‘Öykü Atölyesi’ çalışmalarını yürüten Çiftci, aynı zamanda 2008 yılında bir dönem görev yapacağı AK Parti Ankara İl Kadın Kolları yönetim kuruluna seçildi. Türkiye’nin hemen her köşesinde ve yurtdışında konferans, seminer, panellere ve pek çok sivil toplum kuruluşunun çalışmalarına katıldı. En son olarak YEKAD Derneği’nin sorumluluğunu üstlendiği ‘Mobil Okul’ ‘Kendine ve Kentine Duyarlı Kadın’ projesinde ‘Değerler Eğitmeni’ olarak görev alan Halise Çiftci, Adıyaman, Elazığ, Rize, Gaziantep, Artvin illerinin tüm ilçelerinde seminerler verdi. Şimdilerde Enderun Kitap Kahve Evi’nin işletmeciliğini arkadaşlarıyla birlikte yürütmekte olan Çiftci evli ve iki çocuk sahibidir.