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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TÜLAY BEŞKONAK ÖZÇAY

Tülay Beşkonak Özçay

Adalet ve Kalkınma Partisi
Tülay Beşkonak Özçay
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Antalya
  • MESLEĞİ : Yönetim Kurulu Üyesi
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1981
Kaynak: Anadolu Ajansı