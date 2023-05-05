ÖZGEÇMİŞİ

1992 yılı Ardahan doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi Ardahan’da tamamladıktan sonra 2006 yılından itibaren ilk olarak Kars Fen Lisesi akabinde de Ardahan Fen Lisesi’nde okuyarak 2010 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandım. 2014 yılında bu bölümden mezun olup serbest inşaat mühendisi olarak çalışmalarıma başladım. Halen sahibi olduğum MİRBEY İNŞAAT firmasıyla proje çizimi ve taahhüt sektörlerinde çalışmaya devam etmekteyim. 01/04/2018 yılında gerçekleşen seçim ile Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyeliğini kazandım ve görevime devam etmekteyim. 2014 yılından beri üyesi bulunduğum İnşaat Mühendisleri Odası’nın 2018 yılında Ardahan il temsilciliğini kurdum ve görevime devam etmekteyim. Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği’nde Yapı Ana bilim dalında Yüksek Lisans öğrenimime devam etmekteyim. Ardahan ve bölge illerinde gerçekleşen büyük projelerin birçoğunun projesi ya da inşasında katkım bulunmaktadır. Evli ve 1 kız çocuk babasıyım.