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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TURHAN KALAYCI

Turhan Kalaycı

Adalet ve Kalkınma Partisi
Turhan Kalaycı
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Bartın
  • MESLEĞİ : Üst Düzey Yönetici
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1971
Kaynak: Anadolu Ajansı